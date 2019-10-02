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Минюст США обязал Белый дом хранить записи всех переговоров Трампа

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Теперь Белый дом обязан хранить не только записи телефонных разговоров, но и все записи личных встреч Трампа и его разговоров с иностранными лидерами.
Белый дом обязали хранить записи всех переговоров Трампа
Белый дом обязали хранить записи всех переговоров Трампа

В США Министерство юстиции поручило Белому дому хранить записи всех телефонных переговоров президента Дональда Трампа. Об этом пишет CNN в четверг, 3 октября.

Помимо записей телефонных разговоров, должны храниться все записи, касающиеся очных встреч президента и разговоров с иностранными лидерами.

После публикации стенограммы переговоров между президентами Украины Владимиром Зеленским и США Дональдом Трампом группа историков подала в суд на администрацию Трампа за то, что, как утверждается, не были зарегистрированы как минимум пять встреч, в том числе в президентом России Владимиром Путиным и с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Министерство юстиции отметило, что соответствующие документы должны быть защищены, а сам судебный процесс еще продолжается.

Напомним, что телефонный разговор Трампа с Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента.

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

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Теги: США, Минюст, Белый Дом, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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