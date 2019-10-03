Ради изучения Марса: Британия смягчила санкции против России

Ранее в Британии было запрещено поставлять в Россию некоторые вещества, которые входят в состав ракетного топлива. Теперь запрет сняли ради миссии по изучению Марса.

Великобритания внесла поправки в закон об экспортном контроле, который был принят в связи с санкциями против России. Документ размещен в законодательной базе страны в четверг, 3 октября.

Правки позволят осуществлять некоторые виды деятельности в рамках миссии по изучению Марса ЭкзоМарс-2020. Поправки внесены в раздел Преступления, связанные с товарами и технологиями, входящими в Общий военный перечень Европейского союза.

В изначальной версии закона в данном разделе говорилось, что лицо, которое осуществляет деятельность по поставке в Россию гидразина, несимметричного диметилгидразина и метилгидразина (компоненты высококипящего ракетного топлива), предназначенных для использования в определенных пусковых установках, совершает преступление.

Поправки разрешают импорт в Россию "определенных веществ, предназначенных для использования в определенных пусковых установках, запуска или заправки определенных спутников, или для проведения определенных испытаний и полетов в рамках миссии ЭкзоМарс-2020".

Как отмечается, поставки могут быть осуществлены только при условии предварительного согласования в соответствии со статьей об антироссийских санкциях.

Напомним, что ранее США расширили санкционный список против России в связи с "вмешательством в американские выборы".

А на прошлой неделе Минфин США объявил о введении санкций в отношении трех российских граждан, работающих на компанию Совфрахт, а также пяти судов а за поставки топлива Вооруженным силам РФ в Сирии.

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