Ради изучения Марса: Британия смягчила санкции против России
Великобритания внесла поправки в закон об экспортном контроле, который был принят в связи с санкциями против России. Документ размещен в законодательной базе страны в четверг, 3 октября.
Правки позволят осуществлять некоторые виды деятельности в рамках миссии по изучению Марса ЭкзоМарс-2020. Поправки внесены в раздел Преступления, связанные с товарами и технологиями, входящими в Общий военный перечень Европейского союза.
В изначальной версии закона в данном разделе говорилось, что лицо, которое осуществляет деятельность по поставке в Россию гидразина, несимметричного диметилгидразина и метилгидразина (компоненты высококипящего ракетного топлива), предназначенных для использования в определенных пусковых установках, совершает преступление.
Поправки разрешают импорт в Россию "определенных веществ, предназначенных для использования в определенных пусковых установках, запуска или заправки определенных спутников, или для проведения определенных испытаний и полетов в рамках миссии ЭкзоМарс-2020".
Как отмечается, поставки могут быть осуществлены только при условии предварительного согласования в соответствии со статьей об антироссийских санкциях.
Напомним, что ранее США расширили санкционный список против России в связи с "вмешательством в американские выборы".
А на прошлой неделе Минфин США объявил о введении санкций в отношении трех российских граждан, работающих на компанию Совфрахт, а также пяти судов а за поставки топлива Вооруженным силам РФ в Сирии.
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ЗА ШО СКАКАЛЫ ?!
ЗА ШО ПЕЧЕНЬКИ С РУК ХОЗЯЙСКИХ ЖРАЛЫ ?!
А ЯК ЖЕ ВЕРНЫЕ ХОЛОПЫ ?!
ЯК ЖЕ УКРОПНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ЛЫТАКЫ ?!
ААААААА !!!!!!