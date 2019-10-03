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Мужчина с ножом напал на полицейский участок в Париже

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Мужчина ранил керамическим ножом пятерых полицейских, один из них погиб. Нападавшего застрелили.
Нападение произошло недалеко от Нотр-Дам
Нападение произошло недалеко от Нотр-Дам
CopernicusEU / Twitter

В полицейском участке в Париже мужчина с ножом напал на сотрудников полиции, один из них поги, сообщает телеканал BFMTV в четверг, 3 октября.

По данным СМИ, злоумышленник был вооружен керамическим ножом и ранил пятерых человек в здании парижской префектуры полиции. Она находится недалеко от собора Нотр-Дам.

По словам представителя МВД, получивший ранение сотрудник правоохранительных органов погиб. Полицейские также ликвидировали злоумышленника.

"Один полицейский убит, нападавший был застрелен", - отметил он.

В то же время, France Info сообщает, что жертвами нападения могли стать четыре человека. "Пять человек, в том числе четверо полицейских и сам нападавший, убиты", - сообщает радиостанция.

Официального подтверждения этой информации нет.

По данным BFMTV, нападение могло произойти в результате внутреннего конфликта между ее сотрудниками. По неподтвержденной информации, нападавший был административным сотрудником префектуры.

СМИ сообщают, что префектура парижской полиции отдала приказ всем полицейским оперативно сменить вооружение на более мощное - автоматы и пистолеты большей убойной силы. 

Также в приказе указывается на необходимость сменить бронежилеты на более мощные. В настоящее время весь квартал вокруг префектуры оцеплен. Дороги и ближайшие станции метро возле здания префектуры, расположенного по соседству с Собором Парижской Богоматери, перекрыты.

Несмотря на то, что вход посетителей в префектуру тщательно контролируется - все входящие должны снимать верхнюю одежду, содержание их ручной клади проверяется металлодетекторами - злоумышленнику удалось пронести керамический нож, на который металлодетектер не сработал.

 
Как сообщалось, в начале недели в Париже похоронили бывшего президента Франции Жака Ширака.
 

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Теги: Париж, полиция, нападение, нож
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Источник: korrespondent.net

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