Мужчина с ножом напал на полицейский участок в Париже

В полицейском участке в Париже мужчина с ножом напал на сотрудников полиции, один из них поги, сообщает телеканал BFMTV в четверг, 3 октября.

По данным СМИ, злоумышленник был вооружен керамическим ножом и ранил пятерых человек в здании парижской префектуры полиции. Она находится недалеко от собора Нотр-Дам.

По словам представителя МВД, получивший ранение сотрудник правоохранительных органов погиб. Полицейские также ликвидировали злоумышленника.

"Один полицейский убит, нападавший был застрелен", - отметил он.

В то же время, France Info сообщает, что жертвами нападения могли стать четыре человека. "Пять человек, в том числе четверо полицейских и сам нападавший, убиты", - сообщает радиостанция.

Официального подтверждения этой информации нет.

По данным BFMTV, нападение могло произойти в результате внутреннего конфликта между ее сотрудниками. По неподтвержденной информации, нападавший был административным сотрудником префектуры.

#BREAKING

Footage in #Paris after knife attack on police agents near a police station. A metrostation near the incident has been closed because of security reasons. pic.twitter.com/d3QeBNtjqL