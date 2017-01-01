Резня в полицейском участке Парижа: подробности

Резню устроил административный служащий, проработавший в префектуре 20 лет. Он зарезал четырех коллег и был застрелен.

В результате нападение полицейского на сослуживцев в префектуре полиции Парижа погибли пять человек, включая нападавшего, сообщает BFM TV в четверг, 3 октября.

Как заявил журналистам представитель полицейского профсоюза Лоик Травер, сотрудник префектуры проработал в этом ведомстве более 20 лет, последнее время он был служащим разведподразделения.

"Он напал на коллег сначала в своем кабинете, затем в соседнем и потом на лестнице. После этого он выбежал во двор, где убил четвертого и был застрелен полицейским из автомата. Он проработал в префектуре более 20 лет в качестве административного сотрудника. Его мотивы предстоит установить", - сообщил он.

Другой представитель профсоюза Фредерик Гийо указал, что "это первый случай, когда сотрудник напал на своих коллег".

Отмечается, что нападение произошло в строго охраняемой зоне здания, где находится Управление разведки префектуры. В настоящее время вокруг здания префектуры создана запретная зона, которую охраняют около 200 полицейских. Дороги и ближайшие станции метро возле здания префектуры, расположенного по соседству с Собором Парижской Богоматери, перекрыты.

В префектуру прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон. Кроме того, на месте находится премьер-министр страны Эдуар Филипп и глава МВД Кристоф Кастанер, отменивший в связи с ЧП визит в Турцию.

Мэр Парижа Анн Идальго принесла свои соболезнования. "Париж сегодня оплакивает своих [погибших] в результате этой ужасной атаки в префектуре полиции. Тяжелые потери, несколько полицейских погибли. От моего имени и имени всех парижан все мои мысли с семьями жертв и их близкими", - написала она в Twitter.

Как сообщалось, злоумышленнику удалось пронести керамический нож, на который металлодетектор не сработал.

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