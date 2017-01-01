Оправдание коррупцией. Как идет импичмент Трампу

В Конгрессе США началось расследование в связи с процедурой импичмента президента США Дональда Трампа. Лидеры демократов в Конгрессе выясняют, было ли замораживание военной поддержки для Украины личным решением президента.

В США не прекращается конфликт вокруг возможного давления Дональда Трампа на Украину. Процедура импичмента из-за этого уже запущена. Теперь всплывают все новые подробности. Следствие заинтересовалось тем, не шантажировал ли Трамп Зеленского приостановкой военной помощи.

Корреспондент.net собрал последние подробности скандала.

Военная помощь

Чтобы выяснить, были ли основания для замораживания военной помощи Украине, Конгресс требует у Белого дома документы. Если Трамп единолично принял соответствующее решение, то, по мнению демократов, он совершил покушение на национальную безопасность США.

"Насколько нам известно, и мы проверим, действительно ли это так, у Совета национальной безопасности не было никаких обоснований для того, чтобы президент отозвал помощь, одобренную Конгрессом США на двухпартийной основе. В таком случае президент решил использовать ее самостоятельно как рычаг влияния. Мы поддержали предоставление военной помощи в интересах нашей национальной безопасности. Поэтому это подрыв нашей национальной безопасности", - заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Трамп оправдывается тем, что заблокировал военную помощь Украине якобы из-за высокой коррупции и, чтобы вынудить ЕС помогать нам больше. Как-будто о коррупции в Украине Трамп узнал только летом, а через несколько недель она резко исчезла.

"Украина была известна поразительной коррупцией. Поразительной. Больше, чем в любой стране мира. Фактически она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. И мне не нравится давать деньги стране, которая настолько коррумпирована", - сказал Трамп.

Он также заявил, что разблокировал военную помощь Украине по личной просьбе сенатора Республиканской партии Роба Портмана.

"Фактически, Роб Портман позвонил мне - и нет никого более достойного, чем Роб Портман из Огайо. Он позвонил и сказал: "Пожалуйста, разблокируйте деньги". Я сказал: "Роб, мне не нравится, что США - страна, которая всегда дает деньги, а Украина помогает Европе и европейским странам гораздо больше, чем они помогают нам", - сказал Трамп.

Он также повторил, что страны Европы должны помогать Украине больше, чем США.

"Украина помогает Европе и европейцы должны помогать Украине. Она как стена между Россией и Европой: большая, широкая, прекрасная стена. И страны Европы должны платить больше, чем мы", - сказал он.

Трамп нервничает

В среду, 2 октября, Трамп гневно отреагировал на вопрос журналиста издания Reuters, который спросил о его телефонном разговоре с президентом Украины.

"Это целый обман, и вы знаете, кто играет в обман? Такие люди, как вы и другие "фейк ньюз", которые есть у нас в этой стране ", - ответил Трамп на вопрос чего он добивался от Зеленского по делу Байдена.

Издание The Washington Post сообщило, что Трамп неоднократно использовал вице-президента Майкла Пенса для того, чтобы оказать давление на Зеленского.

Трамп дал указание Пенсу не присутствовать на инаугурации президента Владимира Зеленского в мае, когда новый президент Украины искал признания и поддержки со стороны Вашингтона. Эта информация известна из жалобы агента ЦРУ, который рассказал о телефонном разговоре президентов 25 июля.

Через месяц Трамп использовал Пенса, чтобы сообщить Зеленскому о задержке помощи США, если со стороны Украины не будет более агрессивных действий против коррупции, утверждают чиновники. К тому времени, после телефонного разговора, украинская власть уже должна была понимать, что меры по борьбе с коррупцией должны включать расследование в отношении бывшего вице-президента Байдена и его сына Хантера, пишет издание.

Чиновники, близкие к Пенсу, настаивают, что он не знал о попытках Трампа давить на Зеленского ради компрометирующей информации о Байдене. Но, как пишет издание, один из главных советников Пенса присутствовал во время разговора 25 июля. И Пенс должен был получить доступ к расшифровке стенограммы в течение нескольких часов после разговора, заявили чиновники.

Чиновники, близкие к Пенсу, утверждают, что он отправился в Варшаву на встречу с Зеленским 1 сентября, вероятно, не прочитав, или не полностью ознакомившись со стенограммой телефонного звонка.

На встрече с Зеленским Пенс сообщил о том, что сотни миллионов долларов помощи США Украине не будут выделены из-за опасений относительно слабых усилий страны по борьбе с коррупцией.

Он также подчеркнул разочарование Трампа тем, что, по его мнению, Европейский союз не выполняет достаточную работу по оказанию помощи. В тот момент президент Украины уже говорил с Трампом и был знаком с его требованиями.