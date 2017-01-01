Офисный работник застрелил двух сотрудниц и покончил с собой

Тела двух застреленных женщин обнаружили в офисе в Томске. Злоумышленник также был найден мертвым.

В российском Томске мужчина застрелил двух женщин в офисе, после чего покончил с собой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома РФ.

Инцидент произошел днем в четверг, 3 октября, в здании на улице Героев Чубаровцев.

По данному факту открыто уголовное дело.

Известно, что на месте происшествия на данный момент следователи выясняют детали случившегося.

Ранее сегодня произошла резня в полицейском участке в Париже. Там мужчина зарезал четырех коллег, после чего был застрелен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet