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Резню в префектуре Парижа устроил инвалид - СМИ

Комментариев: 1
Нападение на полицейских совершил административный работник префектуры. По данным СМИ, он был глухонемой.
Территорию вокруг префектуры охраняют около 200 полицейских
Территорию вокруг префектуры охраняют около 200 полицейских

Совершивший нападение на полицейских в префектуре Парижа мужчина был глухонемым, сообщает телеканал LCI в четверг, 3 октября.

Телеканал уточняет, что он работал инженером по электронике в управлении разведки префектуры. Он был не полицейским, а гражданским лицом, административным работником префектуры.

Согласно данным телеканала BFMTV, нападавший использовал "большой керамический нож", на который не среагировали металлодетекторы. Сотрудники префектуры обычно охраной не досматриваются.

Как известно, сначала мужчина напал в своей рабочей комнате на находившегося там полицейского. Выйдя из этого помещения в коридор, он ударил ножом вторую жертву. Третий человек погиб на лестнице. Четвертого, предположительно женщину, нападавший убил в одном из внутренних дворов префектуры.

Во дворе в этот момент находилось много полицейских - заканчивалось время обеда. Нападавший был застрелен одним из них.

Совершивший нападение в течение 20 лет работал в префектуре. Сейчас в его квартире проводится обыск. 

Основой версией произошедшего считается конфликт между сотрудниками Управления разведки префектуры.

На место происшествия прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон. Кроме того, на месте находится премьер-министр страны Эдуар Филипп и глава МВД Кристоф Кастанер, отменивший в связи с ЧП визит в Турцию.

 

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Теги: Франция, Париж, убийство, нападение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    03.10.2019, 17:56
Оценка:  +1
Антибес
-Где этот чёртов инвалид?
-Не шуми!Я инвалид.
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