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Bloomberg: Волкер пытался изменить впечатление Трампа о Зеленском

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Волкер стремился сизменить впечатление Трампа и Джулиани о том, что новый президент Украины является ненадежным союзником.
Курт Волкер
Курт Волкер

Бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер стремился с самого начала изменить впечатление президента США Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани о том, что новый Президент Украины Владимир Зеленский является ненадежным союзником. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседника, знакомого с вопросом.

"Волкер стремился с самого начала изменить впечатление Трампа и Джулиани о том, что новый Президент Украины Владимир Зеленский является ненадежным союзником", - говорится в сообщении.

По данным издания, Волкер был одним среди тех, кто выступал за разговор между Трампом и Зеленским в рамках более широких усилий Государственного департамента по организации государственного визита для Президента Украины в США.

Отмечается, что сегодня Волкер выступит в Палате представителей на совместном заседании комитетов по вопросам разведки, иностранных дел и надзора, которые ведут проверку, в рамках расследования импичмента Трампа.

Напомним, телефонный разговор украинского и американского президентов, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала в США и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.
 
Ранее стало известно, что на фоне сложившейся ситуации Волкер объявил о своей отставке.

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Теги: Трамп, Дональд Трамп, Bloomberg, Владимир Зеленский, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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