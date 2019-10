Трамп: Я бы порекомендовал Зеленскому расследовать дело Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 3 октября, что Украине "следует провести расследование" по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена Хантера, сообщает Reuters.

"Я бы сказал, что президент Зеленский, если бы я был на его месте, то я бы рекомендовал ему, чтобы он начал расследование в отношении Байдена, потому что ни у кого нет никаких сомнений в том, что это была жульническая схема", - сказал он.

В то же время, Трамп допустил возможность того, что попросит президента Китая Си Цзиньпина провести расследование по делу сына Байдена

"Китай должен начать расследование по Байдену, потому что то, что произошло в Китае, примерно так же плохо, как и то, что произошло в Украине", - заявил Трамп.

Trump admits he asked Ukraine to dig up dirt on Biden, and asks China to do the same. Like Nixon telling America "I ordered the break in." pic.twitter.com/Zw3aZby4uc