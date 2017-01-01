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Трамп: Я бы порекомендовал Зеленскому расследовать дело Байдена

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Украина и Китай должны провести расследования по делу Хантера Байдена, настаивает Трамп.
Трамп настаивает на расследованиях против сына Байдена
Трамп настаивает на расследованиях против сына Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 3 октября, что Украине "следует провести расследование" по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена Хантера, сообщает Reuters.

"Я бы сказал, что президент Зеленский, если бы я был на его месте, то я бы рекомендовал ему, чтобы он начал расследование в отношении Байдена, потому что ни у кого нет никаких сомнений в том, что это была жульническая схема", - сказал он.

В то же время, Трамп допустил возможность того, что попросит президента Китая Си Цзиньпина провести расследование по делу сына Байдена 

"Китай должен начать расследование по Байдену, потому что то, что произошло в Китае, примерно так же плохо, как и то, что произошло в Украине", - заявил Трамп.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп несколько раз использовал вице-президента Майка Пенса для давления на Зеленского, но Пенс об этом не знал.

Как сообщалось, накануне Трамп заявил о разблокировании военной помощи Украине.

 

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Теги: Украина, США, Китай, Байден, Трамп, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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