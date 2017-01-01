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Волкер дает показания в Конгрессе США

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Слушания проходят за закрытыми дверями на совместном заседании трех комитетов Палаты представителей.
Курт Волкер направляется на закрытые слушания в Конгрессе
Курт Волкер направляется на закрытые слушания в Конгрессе

Бывший специальный посланник США на переговорах по вопросам Украины Курт Волкер в четверг утром прибыл в Конгресс для дачи показаний по делу о контактах администрации Дональда Трампа с Киевом. Об этом сообщает Укринформ 3 октября.

Отмечается, что слушания проходят за закрытыми дверями на совместном заседании комитетов по вопросам разведки, внешних дел, а также надзора и реформ Палаты представителей.

Волкер стал вторым чиновником администрации Трампа, который даёт официальные показания в контексте расследования об импичменте президента США, инициированного демократами в нижней палате Конгресса США. Первым докладчиком по этому процессу стал и.о. директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр, который давал показания в Палате представителей на прошлой неделе.

Напомним, Курт Волкер подал в отставку после обнародования рассекреченной жалобы сотрудника американской разведки. В документе, в частности, утверждается, что Дональд Трамп в общении с президентом Украины Владимиром Зеленским пытался давить на него о начале в Украине уголовного расследования против семьи Джо Байдена, главного конкурента Трампа на выборах.

Имя Курта Волкера встречается по крайней мере пять раз в двух эпизодах в рассекреченной версии жалобы "обличителя". В обоих случаях Волкер фигурирует вместе с послом США в ЕС Гордоном Сондлендом. Согласно жалобе оба дипломата помогали украинскому руководству "ориентироваться" в требованиях, озвученных Трампом Зеленскому, а также личным адвокатом президента США Руди Джулиани.

Позднее сам Джулиани обнародовал текстовые сообщения от Волкера, в которых говорилось о контактах с представителями Офиса президента Украины.

Демократы в Конгрессе США, которые инициировали расследование об импичменте президента Трампа, планируют заслушать в ближайшие дни также генерального инспектора Разведывательного сообщества США Майкла Аткинсона и экс-посла США в Украине Мари Йованович.

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Теги: Украина, США, Байден, конгресс, Трамп, Дональд Трамп, Джо Байден, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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