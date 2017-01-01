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Правительство Северной Македонии одобрило безвиз с Украиной

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Закон предусматривает взаимное упрощение поездок для граждан Северной Македонии и Украины.
Украинцам упростили поездки в Северную Македонию
Украинцам упростили поездки в Северную Македонию

Правительство Северной Македонии одобрило проект закона О ратификации соглашения с Украиной об отмене визового режима. Об этом сообщает телеканал Sitel в четверг, 3 октября.

Отмечается, что законопроект предусматривает упрощение поездок граждан Северной Македонии и Украины без необходимости в оформлении визы при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение периода в 180 дней.

Напомним, 21 августа Кабинет министров одобрил введение безвизового режима с Северной Македонией. Само соглашение подписали 12 июля посол Украины в Северной Македонии Наталья Задорожнюк и глава МИД этой страны Никола Димитров.

Также сообщалось, что правительство Украины в следующие пять лет планирует расширить перечень безвизовых стран для украинцев еще 14 государствами.

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Теги: Украина, Визы, Македония, виза, правительство, безвизовый режим
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Источник: korrespondent.net

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