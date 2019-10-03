В США 22 десантника пострадали во время прыжков с парашютом

Часть военнослужащих во время выполнения задания приземлилась за пределами отведенного квадрата на деревья и получила травмы.

Двадцать два американских десантника получили травмы в четверг во время прыжков с парашютом около базы Кэмп-Шелби в штате Миссисипи. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя 25-й пехотной дивизии вооруженных сил США Эшли Сэнгстера в четверг, 3 октября.

Перед 84 десантниками в составе этой дивизии была поставлена задача совершить учебные прыжки с парашютом с трех военных самолетов в ночное время суток. Часть военнослужащих во время выполнения задания приземлилась за пределами отведенного квадрата на деревья и получила травмы различной степени тяжести. 15 десантникам медицинская помощь была оказана на месте, еще семерым потребовалась госпитализация.

В Кэмп-Шелби проводятся десятидневные учения с участием 650 военнослужащих. Военные выясняют причины и обстоятельства происшедшего.

Ранее в американском штате Калифорния на базе Кэмп-Педелтон погиб морской пехотинец. Там произошло опрокидывание легкой бронированной машины. В броневике находились еще шестеро морских пехотинцев, они пострадали и были госпитализированы.

А в России на военных учениях в Оренбургской области две БМД выпали из самолета и разбились с высоты полтора километра. Причиной инцидента назвали отказ парашютных систем. Российские военные утверждали, что броневики разбились без экипажей.

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