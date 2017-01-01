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Госдеп одобрил продажу Украине ракет Javelin

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Сумма сделки составляет 39,2 миллиона долларов. В Вашингтоне уверены, что новое оружие не повлияет на баланс сил в регионе.
Противотанковый ракетный комплекс Javelin
Противотанковый ракетный комплекс Javelin
 
Госдепартамент США разрешил продажу Украине 150 ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в 39,2 миллиона долларов. Об этом в четверг, 3 октября, сообщило Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA).
 
Отмечается, что Госдеп дал разрешение на возможную продажу Украине 150 ракет Javelin и сопутствующего оборудования к ним на примерную стоимость, не превышающую 39,2 миллиона долларов.
 
В стоимость также включены технические средства подготовки, транспортировка, обучение украинских военнослужащих. 
 
"Предполагаемая продажа будет содействовать внешней политике и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности Украины. Система Javelin поможет Украине нарастить свой оборонный потенциал в долгосрочной перспективе для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Украина не столкнется с трудностями при принятии на вооружение этой системы", - указано в заявлении DSCA.
 
В агентстве также подчеркнули, что сделка не повлияет на баланс сил в регионе.
 
Как сообщал Корреспондент.net, в августе стало известно, что Украина обратилась к США с запросом о продаже большего количества Javelin
 
Напомним, в начале марта 2018 года Пентагон объявил, что Украина получит противотанковые ракетные комплексы на общую сумму 47 миллионов долларов, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним.
 

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Теги: США, ракеты, оружие, ракетные комплексы, военная помощь, Военная помощь США Украине
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Источник: korrespondent.net

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