У Бориса Джонсона есть "план Б" по Brexit - СМИ

Запасной план британского премьера заключается во временных ограничениях на действие "бэкстопа" по ирландской границе.

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона есть запасной план по Brexit в случае отказа ЕС от недавних предложений премьера в отношении ирландской границы. Об этом в четверг, 3 октября, сообщило агентство Bloomberg

Как информировали источники, Джонсон окончательно не исключил применение "страховочного плана" ("бэкстопа").

Его "план Б" заключается в том, что он согласится на "бэкстоп" при условии, что Евросоюз будет применять его ограниченное время.

По данным Bloomberg, ЕС не выносил этот вариант на официальное обсуждение, но рассматривал его в качестве запасного. Однако чтобы убедить Ирландию принять этот план, потребуется немало усилий.

Накануне Джонсон представил компромиссный план сделки по Brexit , который предусматривает, что Северная Ирландия в составе Великобритании после Brexit покинет таможенный союз с ЕС. Но чтобы избежать появления таможенных постов на ирландской границе, он предложил введение особого таможенного режима, распространяющего на все категории товаров.

"Бэкстоп" подразумевает возможность избежать возобновления пограничного контроля между Ирландией, которая является членом ЕС, и Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства. Для этого Великобритании и после Brexit нужно будет оставаться в таможенном союзе с ЕС, пока Лондон и Брюссель не найдут решение, обеспечивающее прозрачность границы на острове.

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