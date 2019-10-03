У Бориса Джонсона есть "план Б" по Brexit - СМИ
Запасной план британского премьера заключается во временных ограничениях на действие "бэкстопа" по ирландской границе.
У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона есть запасной план по Brexit в случае отказа ЕС от недавних предложений премьера в отношении ирландской границы. Об этом в четверг, 3 октября, сообщило агентство Bloomberg.
Как информировали источники, Джонсон окончательно не исключил применение "страховочного плана" ("бэкстопа").
Его "план Б" заключается в том, что он согласится на "бэкстоп" при условии, что Евросоюз будет применять его ограниченное время.
По данным Bloomberg, ЕС не выносил этот вариант на официальное обсуждение, но рассматривал его в качестве запасного. Однако чтобы убедить Ирландию принять этот план, потребуется немало усилий.
Накануне Джонсон представил компромиссный план сделки по Brexit, который предусматривает, что Северная Ирландия в составе Великобритании после Brexit покинет таможенный союз с ЕС. Но чтобы избежать появления таможенных постов на ирландской границе, он предложил введение особого таможенного режима, распространяющего на все категории товаров.
Напомним, в последний раз дата выхода Великобритании из ЕС была перенесена на 31 октября. Джонсон настаивает на этой дате и говорит, что предпочел бы даже Brexit без сделки. Парламент запретил ему соглашаться на такой вариант.
"Бэкстоп" подразумевает возможность избежать возобновления пограничного контроля между Ирландией, которая является членом ЕС, и Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства.
Для этого Великобритании и после Brexit нужно будет оставаться в таможенном союзе с ЕС, пока Лондон и Брюссель не найдут решение, обеспечивающее прозрачность границы на острове.
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