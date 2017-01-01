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США создают новое СМИ для вещания за рубеж - Трамп

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Голос Америки и Свобода, финансируемые из госбюджета, не справляются со своей работой, подчеркнул американский лидер.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Американские власти рассматривают создание нового СМИ для вещания за рубеж, которое бы стало альтернативой новостной телекомпании CNN. Об этом в четверг, 3 октября, заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Флорида, сообщает ТАСС.
 
"Знаете, что по-настоящему плохо для нашей страны? В своих зарубежных поездках я встречаюсь с (иностранными) лидерами, и они спрашивают: "Почему они так ненавидят вашу страну?" - подчеркнул Трамп, говоря о CNN.
 
По словам американского лидера, "CNN за пределами Соединенных Штатов имеет гораздо большее значение, чем внутри страны".
 
"У нас есть Свобода/Свободная Европа и Голос Америки. Мы их создали с целью усиления нашей страны, но (сейчас) они работают не лучшим образом. <...> Нам придется запустить свою собственную телесеть и транслировать по ней настоящие новости, потому что они (CNN) по-настоящему вредны для нашей страны", - отметил президент США.
 
Он указал, что в самом деле рассматривает создание нового СМИ для вещания за рубеж, для работы в котором возьмут "действительно талантливых людей".
 
"У нас будет настоящий, а не лживый голос за рубежом", - заключил Трамп.
 
Напомним, президент США неоднократно подвергал критике американские СМИ, называя их врагами для всех американцев.
 
После саммита G7 Трамп заявил, что мировые лидеры чаще всего спрашивали у него, почему американские медиа ненавидят США.

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Теги: США, СМИ, Трамп, CNN, Дональд Трамп, Голос Америки
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Источник: korrespondent.net

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