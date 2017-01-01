США создают новое СМИ для вещания за рубеж - Трамп

Голос Америки и Свобода, финансируемые из госбюджета, не справляются со своей работой, подчеркнул американский лидер.

Американские власти рассматривают создание нового СМИ для вещания за рубеж, которое бы стало альтернативой новостной телекомпании CNN. Об этом в четверг, 3 октября, заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Флорида, сообщает ТАСС

"Знаете, что по-настоящему плохо для нашей страны? В своих зарубежных поездках я встречаюсь с (иностранными) лидерами, и они спрашивают: "Почему они так ненавидят вашу страну?" - подчеркнул Трамп, говоря о CNN.

По словам американского лидера, "CNN за пределами Соединенных Штатов имеет гораздо большее значение, чем внутри страны".

"У нас есть Свобода/Свободная Европа и Голос Америки. Мы их создали с целью усиления нашей страны, но (сейчас) они работают не лучшим образом. <...> Нам придется запустить свою собственную телесеть и транслировать по ней настоящие новости, потому что они (CNN) по-настоящему вредны для нашей страны", - отметил президент США.

Он указал, что в самом деле рассматривает создание нового СМИ для вещания за рубеж, для работы в котором возьмут "действительно талантливых людей".

"У нас будет настоящий, а не лживый голос за рубежом", - заключил Трамп.

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