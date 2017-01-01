В штабе Байдена заявили, что у Трампа "истерика"

Американский лидер хватается за теории заговора, пытаясь запустить расследование в отношении бывшего вице-президента США, утверждает представительница штаба Джозефа Байдена.

В штабе бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, участвующего в президентской гонке 2020 года, раскритиковали попытки действующего главы государства Дональда Трампа запустить расследование в отношении политика.

Трамп "отчаянно хватается за теории заговора, которые уже развенчали независимые и заслуживающие доверия" СМИ, заявила представительница штаба Байдена Кейт Бедингфилд в четверг, 3 октября.

По ее словам, администрация действующего президента находится "в свободном падении", а сам Трамп "бьется в истерике" на национальном телевидении.

Несколькими часами ранее глава государства в беседе с журналистами заявил, что хотел бы видеть расследование в отношении Байдена , проводимое украинскими, а также китайскими властями.

Громкий политический скандал в Соединенных Штатах вспыхнул в связи с телефонным разговором президента США и его украинского коллеги Владимира Зеленского 25 июля. В ходе беседы Трамп, по данным американских СМИ, пытался вынудить Киев начать расследование против его потенциального соперника на президентских выборах в ноябре 2020 года - Джозефа Байдена, а также его сына Хантера.

Дональд Трамп отверг обвинения в давлении, назвав этот звонок "дружелюбным", и дал разрешение на публикацию стенограммы беседы . В свою очередь Зеленский в кулуарах сессии Генассамблеи ООН также заявил, что никто не пытался давить на него.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о подготовке процедуры импичмента главы Белого дома.

Поводом для этого шага послужил именно скандал вокруг беседы Трампа с Зеленским. Нижняя палата Конгресса, контролируемая демократами, обвинила президента США в нарушении конституционных обязанностей и злоупотреблении служебным положением.

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