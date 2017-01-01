США не выдали визы членам российской делегации в ООН

Из-за сложившейся ситуации РФ предложила взять паузу в работе первого комитета Генассамблеи и с 2020 года перенести заседания в Вену или Женеву.

США вновь не выдали визы некоторым членам российской делегации, которые ехали работать в ООН

США вновь не выдали визы некоторым членам российской делегации, которые планировали принять участие в работе Первого комитета Генассамблеи ООН. Об этом в четверг, 3 октября, заявил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.

Напомним, Первый комитет Генассамблеи ООН занимается вопросами разоружения и международной безопасности.

"Вынуждены вновь заострить внимание на накопившихся и, к сожалению, не решающихся проблемах функционирования нашего общего разоруженческого механизма", - сказал Полянский, выступая на заседании первого комитета по вопросам процедуры.

По его словам, визы не были выданы вовремя трети российской делегации, которая должна была принять участие в работе комитета. В связи с этим зампостпреда предложил взять паузу в его работе.

"Из-за отсутствия виз у части наших экспертов российская делегация вновь поставлена в положение, не позволяющее нам принять полноценное участие в работе данной сессии Первого комитета", - указал дипломат.

В связи с ситуацикй Полянский предложил с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН за пределы США - в Вену или Женеву.

Ранее США не выдали визы некоторым членам российской делегации , которые планировали участвовать в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В Вашингтоне заявили, что проблема возникла из-за сроков подачи документов.

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