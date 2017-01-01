СМИ узнали, почему Трамп отозвал Йованович

Отставка посла США в Украине связана с жалобами на то, что она препятствует проведению расследования в отношении Байдена.

на то, что она препятствует проведению расследования в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Об этом в четверг, 3 октября, сообщила газета Президент США Дональд Трамп отозвал посла в Украине Мэри Йованович из-за жалобна то, что она препятствует проведению расследования в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Об этом в четверг, 3 октября, сообщила газета The Wall Street Journal

По информации издания, на Йованович жаловались союзники Трампа, не входящие в администрацию американского лидера, а также личный адвокат президента Рудольф Джулиани.

Как сообщили источники газеты, Джулиани утверждал, что Йованович мешает ему убеждать Киев начать расследование против Байдена и его сына Хантера, работавшего в украинской компании Burisma Holdings.

Весной сотрудникам Госдепартамента сообщили, что отставка посла на Украине - приоритет для Трампа, и это решение поддержал глава Госдепа Майк Помпео.

Самой Йованович сказали, что не могут защитить ее от атак со стороны президента и его сторонников.

Ранее Джулиани заявил изданию, что в преддверии отзыва посла в Украине он указывал Трампу на жалобы в ее адрес от сторонников президента. Также адвокат указал американскому лидеру, что в частных беседах Йованович выражала недоволство главой государства.

Напомним, в мае стало известно, что посол США Мари Йованович завершает свой трехлетний дипломатический срок в Киеве.

Как сообщал Корреспондент.net, телефонный разговор президента США с украинским лидером Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

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