Грета Тунберг после слов Путина поменяла описание в Twitter
Эко-активистка отреагировала на высказывание российского лидера, который заявил, что не разделяет восторги по поводу ее выступления в ООН.
Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг поменяла описание в Twitter после того, как президент России Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.
Теперь описание в профиле Тунберг гласит: "Добрая, но плохо информированная девочка".
Ранее, после реакции на ее выступление в ООН президента США Дональда Трампа, активистка вставила в описание своего профиля фразу "Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее".
Напомним, Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления 16-летней эко-активистки.
Он выразил уверенность, что Грета - "добрая девочка", но предположил, что ей никто не объяснил, что "современный мир сложен и многообразен".
Как сообщал Корреспондент.net, Тунберг считает своей миссией борьбу с изменениями климата. На саммите ООН в Нью-Йорке она заявила мировым лидерам, что они пустыми обещаниями отняли у нее мечты и детство.
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