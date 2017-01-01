Грета Тунберг после слов Путина поменяла описание в Twitter

Эко-активистка отреагировала на высказывание российского лидера, который заявил, что не разделяет восторги по поводу ее выступления в ООН.

Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг поменяла описание в Twitter после того, как президент России Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.

Теперь описание в профиле Тунберг гласит: "Добрая, но плохо информированная девочка".

Ранее, после реакции на ее выступление в ООН президента США Дональда Трампа, активистка вставила в описание своего профиля фразу "Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее".

Он выразил уверенность, что Грета - "добрая девочка", но предположил, что ей никто не объяснил, что "современный мир сложен и многообразен".

Корреспондент.net , Тунберг считает своей миссией борьбу с изменениями климата. На саммите ООН в Нью-Йорке она заявила мировым лидерам, что они пустыми обещаниями Как сообщал, Тунберг считает своей миссией борьбу с изменениями климата. На саммите ООН в Нью-Йорке она заявила мировым лидерам, что они пустыми обещаниями отняли у нее мечты и детство

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet