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Грета Тунберг после слов Путина поменяла описание в Twitter

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Эко-активистка отреагировала на высказывание российского лидера, который заявил, что не разделяет восторги по поводу ее выступления в ООН.
Грета Тунберг
Грета Тунберг
 
Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг поменяла описание в Twitter после того, как президент России Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.
 
Теперь описание в профиле Тунберг гласит: "Добрая, но плохо информированная девочка".
 
Ранее, после реакции на ее выступление в ООН президента США Дональда Трампа, активистка вставила в описание своего профиля фразу "Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее".
 
 
Напомним, Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления 16-летней эко-активистки.
 
Он выразил уверенность, что Грета - "добрая девочка", но предположил, что ей никто не объяснил, что "современный мир сложен и многообразен".
 
Как сообщал Корреспондент.net, Тунберг считает своей миссией борьбу с изменениями климата. На саммите ООН в Нью-Йорке она заявила мировым лидерам, что они пустыми обещаниями отняли у нее мечты и детство.

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Теги: Путин, климат, twitter, школьник, изменение климата, активист
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Источник: korrespondent.net

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