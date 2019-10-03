Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США готовили заявление для Зеленского по делу Burisma - СМИ

Комментариев: 0
Для украинского лидера разработали заявление, в котором он обязуется заняться расследованием против компании, где работал Хантер Байден, пишет NYT.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
facebook.com/president.gov.ua
 
Американские дипломаты в августе подготовили проект заявления для президента Украины Владимира Зеленского о приверженности Киева проведению расследования в отношении украинской газовой компании Burisma, в руководство которой входил сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер. Об этом в четверг, 3 октября, сообщила газета The New York Times.
 
Отмечается, что речь идет о постоянном представителе США при ЕС Гордоне Сондлэнде и экс-спецпредставителе США по Украине Курте Волкере. 

По информации источников издания, о документе было известно личному адвокату президента США Рудольфу Джулиани. В тексте говорится, что правительство Украины должно разобраться с тем, что Трамп и его сторонники считают вмешательством в выборы 2016 года в пользу Хиллари Клинтон.

При этом газета подчеркивает, что точно не известно, ознакомился ли с проектом заявления сам Зеленский.

Как подчеркнули собеседники NYT, идея с заявлением заключалась в том, чтобы не позволить украинским политикам давать американским дипломатам обещания за закрытыми дверями, а потом не доводить дело до конца.
 
Напомним, телефонный разговор президента США с Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Украина-США, скандал, Байден, Трамп, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Курт Волкер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь