В США готовили заявление для Зеленского по делу Burisma - СМИ

Для украинского лидера разработали заявление, в котором он обязуется заняться расследованием против компании, где работал Хантер Байден, пишет NYT.

Американские дипломаты в августе подготовили проект заявления для президента Украины Владимира Зеленского о приверженности Киева проведению расследования в отношении украинской газовой компании Burisma, в руководство которой входил сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер. Об этом в четверг, 3 октября, сообщила газета The New York Times

Отмечается, что речь идет о постоянном представителе США при ЕС Гордоне Сондлэнде и экс-спецпредставителе США по Украине Курте Волкере.

По информации источников издания, о документе было известно личному адвокату президента США Рудольфу Джулиани. В тексте говорится, что правительство Украины должно разобраться с тем, что Трамп и его сторонники считают вмешательством в выборы 2016 года в пользу Хиллари Клинтон.

При этом газета подчеркивает, что точно не известно, ознакомился ли с проектом заявления сам Зеленский.

Как подчеркнули собеседники NYT, идея с заявлением заключалась в том, чтобы не позволить украинским политикам давать американским дипломатам обещания за закрытыми дверями, а потом не доводить дело до конца.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

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