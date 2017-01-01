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Прах Махатмы Ганди украли в день его юбилея

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Неизвестные также повредили плакат с изображением индийского лидера, написав на нем слово "предатель".
Махатма Ганди
Махатма Ганди

Неизвестные украли прах Махатмы Ганди, который хранилсяна территории штата Мадхья-Прадеш в центральный части Индии. Инцидент произошел в день празднования 150 годовщины со дня рождения лидера национально-освободительного движения, сообщает ВВС.

"В связи с юбилеем я открыл ворота рано утром, а когда вернулся вечером, обнаружил пропажу останков Ганди", - заявил смотритель мемориала.

По его словам, неизвестные также повредили плакат с изображением лидера, написав на нем слово "предатель". Сотрудники местной полиции начали поиски подозреваемых в совершении кражи с целью "нанесения урона национальному единству Индии".

Отмечается, что некоторые индийские националисты до сих пор воспринимают Ганди как предателя из-за того, что он поддержал идею мирного сосуществования индуистов и мусульман.

Махатма Ганди погиб в 1948 году в результате нападения активиста радикальной группировки Хинду Махасабха. Он был кремирован в соответствии с традициями индуизма, останки Ганди были упокоены в нескольких мемориалах в различных штатах Индии.

Вскоре большая часть праха была собрана и развеяна над морем в районе мыса Каньякумари на юге Индии, где встречаются воды Индийского океана, Аравийского моря и Бенгальского залива.

Ранее сообщалось, что африканцы обвинили Ганди в расизме и снесли его памятник.

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Теги: Индия, кража, прах, Ганди
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Источник: korrespondent.net

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