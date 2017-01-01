Совбез ООН собирает заседание из-за ракеты КНДР

Инициаторами проведения закрытого заседания стали Великобритания, Франция и Германия.

Совет Безопасности ООН на следующей неделе проведет закрытое заседание из-за испытания Северной Кореей новой баллистической ракеты подводного пуска. Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники.

"Совет Безопасности ООН проведет закрытое заседание о проведении Северной Кореей испытания ракеты морского базирования, поскольку европейские державы настаивают на том, чтобы всемирная организация продолжала оказывать давление на Пхеньян", - говорится в сообщении.

Инициаторами проведения заседания стали Великобритания, Франция и Германия, поскольку вскоре должны начаться очередные ядерные переговоры Пхеньяна с Вашингтоном.

"Американцы не хотят официальной встречи, поэтому европейцы попросили провести закрытое заседание", - отметил один из дипломатов.

Отмечается, что заседание первоначально было запланировано на пятницу 4 октября, однако его перенесли на следующую неделю из-за ограничений в расписании.

Европейские страны считают, что ракетное испытание КНДР является нарушением резолюций ООН, и настаивают на том, чтобы делегация США подтвердила решение совета.

Напомним, 2 октября японские и южнокорейские военные сообщили о новых запусках неопознанных снарядов в КНДР.

Утром 3 октября Северная Корея заявила об успешном испытании ракеты, которую запустили с борта подводной лодки.

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