Шпион РФ: в Эстонии лучшего спецагента приговорили к пяти годам

Признаков госизмены следствие не обнаружило, но мужчину обвинили по статье о разведывательной деятельности, направленной против Эстонии.

Лучшего сотрудника спецслужбы Эстонии посадили на пять лет за шпионаж в РФ err.ee

Экс-сотрудника Полиции безопасности (КаПо) Эстонии Владимира Куликова приговорили к пяти годам лишения свободы за сотрудничество с российскими спецслужбами. Об этом сообщает ERR в пятницу, 4 октября.

Обвинительный приговор Харьюский уездный суд вынес в сентябре, с сегодняшнего дня он вступил в законную силу.

Куликову были предъявлены обвинения по статье, предусматривающей наказание за разведывательную деятельность, направленную против Эстонской Республики, и ее поддержку, а также за создание и поддержку антиэстонских связей.

Детали обвинения не разглашаются, но признаков государственной измены, о возможности которой в апреле говорил гендиректор КаПо, обнаружено не было.

Владимир Куликов уволился из Полиции безопасности в 2012 году из-за полученной на службе травмы. Ему рекомендовали не посещать Россию через возможный интерес к нему российских спецслужб, но Куликов все-таки в Россию поехал, где спецслужбы России и вступили с ним в контакт.

Владимир Куликов был задержан 26 марта, на следующий день его арестовали. Общественности об этом стало известно 12 апреля, когда Полиция безопасности представила свой традиционный ежегодник.

Во время работы в КаПо Куликов был награжден орденом Орлиного креста. Его не раз признавали в КаПо сотрудником года. После ухода из Полиции безопасности Куликов работал тренером по дзюдо.

Напомним, что ранее в Иране "шпиона ЦРУ" приговорили к смертной казни. Еще двое обвиненных в шпионаже были приговорены к 10 годам заключения и штрафу в 55 тысяч долларов.

Также сообщалось, что Лукашенко выразил готовность обменяться с Украиной "шпионами". Белорусский лидер выступает за обмен осужденного в Беларуси за шпионаж украинца на белоруса, которого в Украине судят по аналогичной статье.

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