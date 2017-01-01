Обнародована переписка политиков США и Украины

Записи фрагментов разговоров обнародовали демократы в Конгрессе США. Часть разговоров состоялась между американскими чиновниками, часть - с помощником Зеленского Ермаком.

В Палате представителей США обнародовали часть переговоров топ-чиновников США между собой и помощником украинского президента Андреем Ермаком. Конгрессмены Адам Шифф, Элиот Энгель и Элайджа Каммингс уточнили в открытом письме, что это сделано для того, чтобы публика имела более полное представление о ситуации, когда разные фигуранты дела публикуют "удобные" им выдержки таких бесед. Расшифровки бесед были обнародованы в пятницу, 4 октября.

В документе частично приведены диалоги и их фрагменты между:

личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани и спецспедставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером (19 июля 2019 года);

послом США в ЕС Гордоном Сондлендом и Волкером (19 июля);

временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором и Сондлендом (21 июля);

Джулиани, Волкером и Сондлендом (22 июля);

Ермаком и Волкером (25 июля, до звонка Трампу);

Волкером и Ермаком (25 июля, после звонка Трампу);

Волкером и Сондлендом (9 августа);

Волкером, Сондлендом и Джулиани (9 августа);

Ермаком и Волкером (10 августа);

Волкером и Сондлендом (13 августа);

Волкером и Сондлендом (17 августа);

Волкером и Ермаком (29 августа);

Волкером, Тейлором и Сондлендом (30 августа);

Волкером, Тейлором и Сондлендом (1 сентября);

Волкером, Тейлором и Сондлендом (8 сентября);

Тейлором и Сондлендом (9 сентября).

У временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора были подозрения, что американский лидер Дональд Трамп может использовать заморозку военной помощи Украине как рычаг, чтобы Киев пообещал расследование по возможной коррупции экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера в связи с украинской компанией Burisma. Это следует из расшифровки фрагментов смс-общения между Тейлором и послом США в ЕС Гордоном Сондлендом.

Сокращенный вариант общения топ-чиновников США между собой и помощником президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком на эти и смежные темы:

9 августа спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер пишет личному адвокату Трампа Рудольфу Джулиани: "Привет, м-р мэр! Хорошо побеседовали с Ермаком прошлым вечером, он был доволен телефонным разговором с вами. Упомянул, что Z готовит заявление. Можем ли мы все собраться по телефону, чтобы убедиться, что я все правильно посоветую Z насчет того, что он должен говорить? Просто хочу убедиться, что мы все сделаем правильно. Спасибо!"

Сондленд параллельно одобрил идею Волкера, Джулиани сказал, что "да, можешь набрать сейчас".

10 августа Ермак связался с Волкером, чтобы попросить того назвать дату встречи Зеленского с Трампом в Белом доме - перед тем, как Зеленский якобы должен будет сделать некое заявление о расследовании по делу 2016 года с Burisma.

"Как только будет дата, соберем брифинг, объявим о предстоящем визите, очертим видение перезагрузки отношений США-Украина, включая, среди прочего, расследование по Burisma и вмешательству в выборы", - сказал тогда Ермак, на что Волкер ответил "звучит прекрасно".

17 августа Волкер и Сондленд снова пообщались на эту тему.

"Мы по-прежнему хотим, чтобы Ze дал нам недвусмысленный черновик по 2016-му и Burisma?" - спросил посол США в ЕС.

"Это ясный месседж на данный момент..." - ответил Волкер, и Сондленд пообещал набрать Ермака, чтобы напомнить ему об этом "черновике".

Этот кусок истории заканчивается 28 августа, когда Ермак отправил Волкеру статью в Politico о том, что Белый дом заморозил военную помощь Украине с комментарием "надо поговорить". Волкер согласился.

30 августа Тейлор уведомил Волкера, что Трамп не приедет в Варшаву и, таким образом, не встретится там с Зеленским.

1 сентября Тейлор спросил Сондленда: "Мы теперь говорим о том, что расследование (по Байденам, - ред.) является условием для военной помощи и встречи в Белом доме?", на что получил ответ: "Набери меня".

9 сентября в разговоре с Сондлендом Тейлор сказал, что, задерживая помощь Украине, США "пошатнули уверенность" Киева в поддержке из Вашингтона, и это - "кошмарный сценарий".

"Я считаю безумием блокировать военную помощь, чтобы помочь (Трампу, - ред.) с политической кампанией", - добавил Тейлор.

В ответ на это Сондленд сказал: "Билл, уверен, ты неправ насчет намерений президента Трампа. Он же говорил совершенно ясно: никакой "услуги за услугу". Президент пытается оценить, на самом ли деле Украина собирается внедрить прозрачность и реформы, как обещал в ходе кампании президент Зеленский. Предлагаю прекратить СМСить туда-сюда. Если тебя это все еще беспокоит, рекомендую позвонить Лайзе Кенна (исполнительный секретарь Госдепа, - ред.) или S, чтобы поговорить на тему более прямо".

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

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