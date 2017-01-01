Американец отсудил у любовника жены $750 тысяч

Мужчина воспользовался законом о вмешательстве в брачные отношения, который отменен в большинстве штатов.

Суд в Северной Каролине вынес решение по делу Кевина Ховарда, узнавшего о том, что его жена ему изменяет. Любовник супруги должен выплатить 750 тысяч долларов, передает издание местное издание WITN.

Ховард воспользовался законом, согласно которому имел право подать в суд на человека за "целенаправленные вмешательства в брачные отношения". В большинстве штатов закон отменили, однако он продолжает действовать в Миссисипи, Нью-Мексико, Южной Дакоте, Юте и Северной Каролине, а также на Гавайских островах.

Как рассказало издание, мужчина провел в браке 12 лет, но однажды жена попросила его о разводе. Пара ходила к семейному психологу, но это не помогло. Мужчина решил нанять частного детектива, который выяснил, что супруга изменяла ему с коллегой по работе.

Ховард обратился в суд и выиграл. Теперь любовник жены должен заплатить 750 тысяч долларов.

Тем временем, сам Кевин развелся с женой и сейчас восстанавливается после произошедшего. По его словам, дело было не в деньгах.

Ранее в США женщина узнала об измене бойфренда благодаря доставке еды.

Также сообщалось, что жених уличил невесту в измене и жестоко отомстил прямо во время свадьбы.

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