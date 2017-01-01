Жена устроившего резню в Париже: Он ночью "услышал голоса"

В ночь перед совершением преступления убивший четырех человек в префектуре полиции Парижа "услышал голоса". Об этом на допросе в полиции заявила жена мужчины, сообщает BFM TV .

По ее словам, супруг проснулся от того, что "услышал голоса" в голове, резко вскочил с кровати и начал "говорить бессвязные фразы". Вместе с тем телеканал отмечает, что у женщины имеются нарушения слуха и она работает сурдопереводчиком.

Также следователи заслушали показания брата нападавшего, однако подробности сказанного не приводятся. По предварительной информации, обыски в квартире преступника не дали ничего, что позволяло бы утверждать о его симпатиях радикальным религиозным идеям.

По данным телеканала, полтора года назад мужчина принял ислам.

Как сообщалось, накануне в здании префектуры полиции Парижа 45-летний административный сотрудник ведомства напал с ножом на своих коллег. В результате нападения погибли женщина и трое мужчин, еще один сотрудник полиции с серьезными ранениями был доставлен в военный госпиталь. Нападавший был застрелен.