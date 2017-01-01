За годы президентства Трамп опустился в рейтинге Forbes на 119 позиций и занял 275-ю строку вместе с еще 11 миллиардерами.

Трамп за годы президентства обеднел и в рейтинге Forbes занял 275-ю строку

Президент США Дональд Трамп за последний год опустился на 16 строчек в рейтинге богатейших американцев по версии журнала Forbes. Об этом издание сообщает в пятницу, 4 октября.

По оценкам издания, состояние Трампа за последние два года практически не меняется и составляет около $3,1 млрд. В этом году Forbes поместил американского президента на 275-е место в топ-400. За годы президентства Трамп опустился на 119 позиций.

Тройка лидеров рейтинга богатейших людей США остается неизменной. На первой строчке - основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $114 млрд. На второй ступени - создатель Microsoft Бил Гейтс с $106 млрд, а третья позиция - у инвестора Уоррена Баффета, состояние которого составляет $80,8 млрд.

В пятерку вошли Марк Цукерберг (Facebook) на четвертом место - 69,6 миллиарда долларов и Ларри Эллисон (Oracle) - 65 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что Дональд Трамп делит отведенное ему 275 место с еще одиннадцатью миллиардерами, состояние которых оценивается также в $3,1 млрд.

Напомним, что ранее Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов. В 2019 году рейтинг возглавил новый музыкант, сместив с первой позиции исполнителя Jay-Z.

Также сообщалось, что Forbes назвал самую высокооплачиваемую певицу. Кантри-исполнительница из США Тейлор Свифт возглавила список самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.

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