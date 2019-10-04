Появились расшифровки, как Зеленского склоняли к заявлению по Байдену

Опубликован фрагмент переписки между чиновниками Украины и США, которая предшествовала телефонному разговору Трампа и Зеленского.

В Конгрессе США показали фрагменты СМС-общения топ-чиновников администрации Трампа о том, как втянуть украинские власти во внутренние дела Вашингтона. После продолжительных "переговоров" насчет возобновления расследования против экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера по делу Burisma, власти Украины не пошли на уступки. Выдержки опубликованы в пятницу, 4 октября.

19 июля, за несколько дней до скандального телефонного разговора Трамп-Зеленский, посол США в ЕС Гордон Сондленд - соратник первого - в общении со спецпредставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером сообщил, что "проинструктировал" Зеленского насчет темы предстоящей беседы с Трампом.

Волкер ответил, что "самое главное, чтобы Зеленский сказал (Трампу, - ред.), что он поможет с расследованием - и упомянет личные дела тех, кого могут упомянуть (в телефонном разговоре)".

Временный поверенный в делах США в Украине Уильямс Тейлор написал 21 июля Сондленду: "Гордон, мы вчера с Куртом обсуждали слова Саши Данилюка (на то время секретарь СНБО, - ред.), что Зеленскому важно, чтобы Украину воспринимали всерьез, а не как всего лишь инструмент в вашингтонской политике за переизбрание".

Тот ответил, что "конечно", но добавил: "Нам надо, чтобы началось это общение и выстраивание отношений (с киевской властью, - ред.) - невзирая на всякие отговорки". "Меня беспокоит альтернатива", - добавил Сондленд.

Утром 25 июля - перед звонком Зеленский-Трамп - Волкер написал помощнику украинского президента Андрею Ермаку: "Слышал - в Белом доме говорят, что в том случае, если президент Z убедит Трампа, что он начнет расследование ("доберется до корней того, что случилось в 2016-м"), мы забронируем дату визита (Зеленского) в Вашингтон. Удачи!"

25 июля после звонка Ермак отписал Волкеру, что "разговор прошел хорошо, президент Трамп предложил выбрать любую удобную дату. Зеленский выбрал 20, 21 и 22 сентября для визита в Белый дом".

Затем, 9 августа, Сондленд убеждал Волкера, что для того, "чтобы избежать недопонимания, было бы хорошо взять у Андрея черновик текста" потенциального заявления Зеленского по расследованию дела Burisma/Байдены.

Впоследствии руководство Украины не пошло на такие условия США ради встречи президентов в Белом доме, а еще позднее всплыло, что Трамп заморозил военную помощь Украине и отказался от поездки в Варшаву, где должен был встретиться с Зеленским.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

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