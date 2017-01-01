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Трамп одобрил безвиз для поляков

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Американский президент пообещал ввести безвизовый режим для Польши еще на встрече с Анджеем Дудой в июне.
Трамп одобрил безвиз для поляков
Getty Images

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 4 октября, заявил, что подписал введение безвизового режима для Польши, сообщает Reuters.

В прошлом месяце Трамп заявил, что предоставит Польше доступ к Программе безвизового въезда, которая предоставляет гражданам стран-участниц поездки в Соединенные Штаты для бизнеса или туризма на срок до 90 дней без визы.

Напомним, в июне Трамп заявил, что решение об отмене виз полякам будет принято в течение трех месяцев.

По его словам, Польша соответствует все большему количеству критериев, необходимых для присоединения к программе безвизового режима Visa Waiver.

 

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Теги: Польша, США, Трамп, безвизовый режим, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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