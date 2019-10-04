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ВВС Индии сбили свой вертолет

Комментариев: 3
Индийские военные во время февральской эскалации с Пакистаном ошибочно сбили свой вертолет в Кашмире.
В результате крушения вертолета впогибли семь человек
В результате крушения вертолета впогибли семь человек
Скриншот из видео

ВВС Индии признали, что крушение вертолета Ми-17 в бывшем штате Джамму и Кашмир в феврале произошло по вине индийских военных. Это подтвердил начальник штаба ВВС страны Ракеш Кумар, сообщает телеканал NDTV в пятницу, 4 октября.

"Следствие подтвердило, что наша ракета сбила наш вертолет. В связи с этим два офицера будут привлечены к ответственности. Мы признаем, что это была наша большая ошибка, и сделаем все, чтобы подобное не повторилось", - сказал он.

Напомним, в результате крушения вертолета в Кашмире погибли семь человек, включая шесть военнослужащих Индии. Армия Пакистана отвергла причастность к этому инциденту.

Февральская эскалация в отношениях между Пакистаном и Индией произошла после теракта в Кашмире 14 февраля, в котором погибли 44 индийских силовика. В результате боевых действий были сбиты несколько самолетов.

 

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Теги: Индия, вертолет, военные
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Антибес    04.10.2019, 19:09
Оценка:  -3
Антибес
Это не так страшно.А вот наши"герои"в 2014-м сбили гражданский борт,убив 300 ни в чём неповинных людей,а затем обвинили в этом сепаров,Россию,инопланетян,Ихтиан дра,Сталина...
PINKIPAU    04.10.2019, 19:39
Оценка:  -1
PINKIPAU
Ваши российские герои сбили гражданский борт в небе над оккупированным Донбассом.
Антибес    04.10.2019, 19:45
Оценка:  0
Антибес
Нет,потрохосос с кучей аккаунтов.Я,как гражданин Украины,постоянно проживающий в Украине,ответственно заявляю,что россияне не имеют отношения к этому злодеянию.В противном случае их вину за 5+ лет доказали бы.А этого не произошло.Так что это наши"герои"сбили этот борт.
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