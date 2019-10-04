ВВС Индии сбили свой вертолет

Индийские военные во время февральской эскалации с Пакистаном ошибочно сбили свой вертолет в Кашмире.

В результате крушения вертолета впогибли семь человек Скриншот из видео

ВВС Индии признали, что крушение вертолета Ми-17 в бывшем штате Джамму и Кашмир в феврале произошло по вине индийских военных. Это подтвердил начальник штаба ВВС страны Ракеш Кумар, сообщает телеканал NDTV в пятницу, 4 октября.

"Следствие подтвердило, что наша ракета сбила наш вертолет. В связи с этим два офицера будут привлечены к ответственности. Мы признаем, что это была наша большая ошибка, и сделаем все, чтобы подобное не повторилось", - сказал он.

Напомним, в результате крушения вертолета в Кашмире погибли семь человек, включая шесть военнослужащих Индии. Армия Пакистана отвергла причастность к этому инциденту.

Февральская эскалация в отношениях между Пакистаном и Индией произошла после теракта в Кашмире 14 февраля, в котором погибли 44 индийских силовика. В результате боевых действий были сбиты несколько самолетов.

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