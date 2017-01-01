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Джонсон попросит ЕС об отсрочке Brexit, если не согласует сделку

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Сессионный суд Шотландии должен решить, можно ли заставить Джонсона отложить Brexit и наказать его за несоблюдение этого требования.
Ранее Борис Джонсон настаивал на выходе Великобритании из ЕС 31 октября 2019 года
Ранее Борис Джонсон настаивал на выходе Великобритании из ЕС 31 октября 2019 года

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправит письмо в Евросоюз с просьбой об отсрочке Brexit, если до 19 октября не будет заключено соглашение о выходе с Брюсселем. Об этом сообщает BBC со ссылкой на правительственные документы, представленные в шотландский суд в пятницу, 4 октября.

Документы представил в Сессионном суде Шотландии борец с Brexit, королевский адвокат Джо Моэм, обратившийся туда, чтобы не допустить выхода Великобритании из ЕС без сделки.

Содержащиеся в документах утверждения противоречат публичным высказываниям Джонсона, который неоднократно в резкой форме отказывался от продления сроков Brexit.

Моэм опубликовал в Twitter отрывок текста, в котором, по его словам, утверждается, что Джонсон согласен просить Брюссель о продлении сроков выхода из ЕС. "Премьер-министр соглашается..., что если условия оговоренные в разделах 1 и 2 не будут удовлетворены (если не удастся договориться по Brexit – ред.), он отправит письмо (с просьбой об отсрочке – ред.)... не позднее 19 октября 2019 года", – говорится в документе.

Он не указал, как документ попал в его распоряжение, и кто является его автором.

В пятницу заседание проводит Сессионный суд Шотландии, который должен решить, можно ли заставить Джонсона отложить Brexit и наказать его за несоблюдение этого требования.

Сессионный суд – высшая судебная инстанция по гражданским делам в Шотландии. В суд обратились бизнесмен Дэйл Винс, достаточно видный противник Brexit – королевский адвокат Джо Моэм, а также член парламента от Шотландской национальной партии Джоанна Черри.

В пятницу суд слушает мнение истцов о том, какие меры можно применить к Джонсону, если он решит все же выйти из ЕС без сделки с Брюсселем. В частности, они предлагают наложить на Джонсона штраф или отправить его в тюрьму. Решение суд примет в понедельник.

Как известно, выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить о подобных вещах ЕС.

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Теги: ЕС, Британия, Евросоюз, Шотландия, Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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