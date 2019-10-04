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В ЕС заявили, что делают в 15-20 раз больше для Украины, чем США

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Украина была бы банкротом, если бы не было торгового соглашения с ЕС и визовой либерализации, отметил Эльмар Брок.
Эльмар Брок считает, что за санкции против РФ платит Европа, а не США
Эльмар Брок считает, что за санкции против РФ платит Европа, а не США
times.am

Специальный советник председателя Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок считает, что никто не делает для Украины столько, как Евросоюз и его государства-члены. Об этом он сказал в интервью украинской службе Deutsche Welle.

Так, отвечая на вопрос журналиста о критических высказываниях президента Владимира Зеленского о недостаточных усилиях ЕС и Германии для Украины, он сказал: "Мы же знаем телефонные приемы господина Трампа. А Зеленский только недавно занял пост. Поэтому слова Зеленского в разговоре с Трампом мы не позволим использовать как основание, чтобы отношения ухудшились".

Брок отметил, что ЕС и финансовые институты совместно с государствами-членами за последние пять лет предоставили грантов, кредитов и гарантий Украине приблизительно на 18 млрд евро.

"Мы провели визовую либерализацию заключили соглашение о свободной торговле, которое повлекло значительный рост экспорта из Украины в ЕС. Американцы предоставляют ежегодно один и тот же миллиард как гарантии под дешевые кредиты, чтобы Украина могла покупать американское оружие. Мы делаем в 15-20 раз больше для Украины, чем США. И это должны понимать также в Украине", – сказал он.

Брок добавил, что "Украина была бы банкротом", если бы не было торгового соглашения со всеми его преимуществами и если бы не было визовой либерализации.

"Торговый баланс между США и Россией вырос. За санкции платит Европа, а не США. А они получают выгоду от санкций. Такова реальность. Причина этого в сложившихся торговых связях и в географическом положении", – отметил Эльмар Брок.

Напомним, в опубликованной стенограмме разговора президентов США и Украины говорится о том, что Дональд Трамп критиковал европейские страны и в частности Германию за недостаточную помощь Украине.

Позже Владимир Зеленский объяснил, что телефонный разговор с президентом США, в котором он критиковал ЕС, состоялся в сложный период ослабления санкций против РФ со стороны европейских стран.

Тогда в ЕС заявили, что оказанная Украине поддержка является "беспрецедентной" в истории, оценив ее в 15 млрд евро и это не считая помощь со стороны отдельных стран.

Источник: Украинская служба Deutsche Welle

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Теги: Украина, США, ЕС, Евросоюз, помощь, Эльмар Брок
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ведмідь***    04.10.2019, 21:19
Оценка:  0
Ведмідь***
Конечно у Зеленского были большие планы на Меркель и Макрона, с помощью которых Зеленский планировал надавить на Путина и пересмотреть Минские соглашения. После расшифровки переговоров с Трампом мне кажется уже сложно будет надеется на безоговорочную поддержку Германии и Франции.
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