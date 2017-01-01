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Трамп не увидел политики в просьбах расследовать дело Байдена

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Трамп напомнил, что как президент он обязан покончить с коррупцией, даже если для этого требуется попросить помощи у иностранного государства.
Трамп подчеркнул, что президент обязан покончить с коррупцией
Трамп подчеркнул, что президент обязан покончить с коррупцией

Президент США Дональд Трамп не видит никакой связи с политикой в своем стремлении добиться антикоррупционного расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Он написал это Twitter.

Он напомнил, что как президент он обязан покончить с коррупцией, даже если для этого требуется попросить помощи у иностранного государства или нескольких государств.

"Так всегда делается. И это НИКАК не связано с политикой или политической кампанией против Байденов. Это связано с их коррумпированностью!", - написал он.

Ранее в разведке США назвали жалобу информатора "беспрецедентным делом".

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Теги: США, Байден, расследование, Трамп, Дональд Трамп, Джо Байден
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Источник: korrespondent.net

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