Трамп не увидел политики в просьбах расследовать дело Байдена
Президент США Дональд Трамп не видит никакой связи с политикой в своем стремлении добиться антикоррупционного расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Он написал это Twitter.
Он напомнил, что как президент он обязан покончить с коррупцией, даже если для этого требуется попросить помощи у иностранного государства или нескольких государств.
"Так всегда делается. И это НИКАК не связано с политикой или политической кампанией против Байденов. Это связано с их коррумпированностью!", - написал он.
Ранее в разведке США назвали жалобу информатора "беспрецедентным делом".
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