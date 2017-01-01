В Якутии найден алмаз-"матрешка"

Это первый подобный алмаз за всю историю мировой добычи, утверждают специалисты, которые изучили минерал.

Уникальный алмаз, внутри которого находится и двигается еще один алмаз, найден в Якутии на Нюрбинском ГОКе. Об этом сообщает компания АЛРОСА в пятницу, 4 октября.

По словам изучивших минерал специалистов, это первый подобный алмаз за всю историю мировой добычи.

Несмотря на сложное строение, он весит всего 0,62 карата (0,124 грамма). Вес внутреннего кристалла предположительно составляет 0,02 карата (0,004 грамма). При этом алмазу может быть больше 800 млн лет.

Специалисты полагают, что сначала появился внутренний алмаз, а внешний образовался во время последующих стадий роста. Из-за наличия растворенной зоны более старший кристалл стал свободно перемешаться внутри более молодого по принципу матрешки.

Ранее в Ботсване был найден алмаз редкого синего цвета. Найденный минерал имеет массу 20,46 карата и является одним из крупнейших синих алмазов за всю историю. Синие алмазы считаются одними из самых редкостных и дорогих. Один карат ограненного камня может стоить до $700 тысяч.

А в Лесото на юге Африки обнаружили редкий алмаз массой 72 карата. Крупный драгоценный камень желтого цвета нашли на руднике Ликобонь.

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