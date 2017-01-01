В Нидерландах и Германии пять человек умерли от колбасы

Люди стали жертвами листериоза - бактериальной инфекции. Также десятки покупателей этой колбасы заболели.

Пять человек в Нидерландах и Германии стали жертвами листериоза - бактериальной инфекции - после того, как поели колбасных изделий. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на нидерландский Королевский институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM).

Так, три человека скончались в Нидерландах, поев продукцию предприятия Offerman, расположенного в Алсмере, в провинции Северная Голландия. По мнению RIVM, листерии (род бактерий, возбудитель заболевания) попали в организм жертв с колбасными изделиями, изготовленными Offerman; причем предприятие поставляло продукцию в сетевые магазины Aldi, Bidfood, Jumbo, Sligro и Versunie. После этого инцидента фабрика массово отзывает продукцию из торговых сетей.

СМИ также сообщили, что ранее на этой неделе два человека умерли в Германии в земле Гессен при аналогичных обстоятельствах: предположительно, они съели зараженную листериями продукцию предприятия Wilke.

Также десятки покупателей этой колбасы заболели. Предприятие снабжало рестораны, крупные кухни и супермаркеты. Санитарные власти приостановили его работу.

Ранее сообщалось, что москвич подавился салом и умер. Мужчина съел слишком большой кусок, не прожевав его, и тот перекрыл дыхательные пути.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet