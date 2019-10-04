Сбор средств на предвыборную кампанию Байдена стремительно падает – СМИ

По данным интернет-портала Elections Central, сборы сократились на 35% по сравнению со вторым кварталом 2019 года.

Экс-вице-президент США Джо Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года, собрал в третьем квартале нынешнего года $15,2 млн на свою кампанию. Об этом сообщил в пятницу, 4 октября, интернет-портал Elections Central, назвав эти результаты "удручающими" для Байдена, поскольку сборы сократились на 35% по сравнению со вторым кварталом нынешнего года.

Наибольшую сумму - $25,3 млн - собрал в третьем квартале сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, на втором месте оказался мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж - $19,1 млн, на третьем - Байден с $15,2 млн, а на четвертом - сенатор от штата Калифорния Камала Харрис с $11,6 млн. Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, вместе с Байденом и Сандерсом входящая в тройку лидеров в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента, пока не опубликовала результатов финансовой деятельности за третий квартал.

"Размеры поступлений в предвыборные фонды в летние месяцы снижаются у многих претендентов, - отметил Elections Central, - однако заметное сокращение поступлений в фонды Байдена разрушает сложившееся о нем представление как о лидирующем претенденте и заставляет задуматься как активистов Демократической партии, так и тех, кто ее финансирует и заинтересован прежде всего в претенденте, который способен одолеть на выборах Дональда Трампа".

Ранее сообщалось, что Трамп собрал рекордную сумму пожертвований после запуска импичмента. Cумма в 125 миллионов долларов - рекордная и почти в два раза превышает объем пожертвований за аналогичный период предыдущему лидеру Соединенных Штатов Бараку Обаме.

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