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Сбор средств на предвыборную кампанию Байдена стремительно падает – СМИ

Комментариев: 2
По данным интернет-портала Elections Central, сборы сократились на 35% по сравнению со вторым кварталом 2019 года.
СМИ: для Байдена итоги сбора средств на предвыборную кампанию стали "удручающими"
СМИ: для Байдена итоги сбора средств на предвыборную кампанию стали "удручающими"
politico.com

Экс-вице-президент США Джо Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года, собрал в третьем квартале нынешнего года $15,2 млн на свою кампанию. Об этом сообщил в пятницу, 4 октября, интернет-портал Elections Central, назвав эти результаты "удручающими" для Байдена, поскольку сборы сократились на 35% по сравнению со вторым кварталом нынешнего года.

Наибольшую сумму - $25,3 млн - собрал в третьем квартале сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, на втором месте оказался мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж - $19,1 млн, на третьем - Байден с $15,2 млн, а на четвертом - сенатор от штата Калифорния Камала Харрис с $11,6 млн. Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, вместе с Байденом и Сандерсом входящая в тройку лидеров в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента, пока не опубликовала результатов финансовой деятельности за третий квартал.

"Размеры поступлений в предвыборные фонды в летние месяцы снижаются у многих претендентов, - отметил Elections Central, - однако заметное сокращение поступлений в фонды Байдена разрушает сложившееся о нем представление как о лидирующем претенденте и заставляет задуматься как активистов Демократической партии, так и тех, кто ее финансирует и заинтересован прежде всего в претенденте, который способен одолеть на выборах Дональда Трампа".

Ранее сообщалось, что Трамп собрал рекордную сумму пожертвований после запуска импичмента. Cумма в 125 миллионов долларов - рекордная и почти в два раза превышает объем пожертвований за аналогичный период предыдущему лидеру Соединенных Штатов Бараку Обаме.

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Теги: выборы в США, Байден, Джо Байден, сбор средств
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Alexsy    04.10.2019, 23:24
Оценка:  -1
Alexsy
Нехер было лезть в чужую страну!
Только петяботы это отрицают и не видят! 5+прямой - нех мозгам петяботов.
Rangol    04.10.2019, 23:20
Оценка:  -1
Rangol
Украина вместе с Байденом вмешивается в избирательную компанию США. Парaшeнкa со своими фашистами сильно подставился. Их выдадут США и они отсидит пожизненно , а Пapaшy посадят на электрический стул.
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