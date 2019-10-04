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Волкер рассказал об отношении Трампа к Украине

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Курт Волкер сообщил, что президент США считал Украину коррумпированной страной с "ужасными людьми".
Волкер в Конгрессе рассказа об отношении Трампа к Украине
Волкер в Конгрессе рассказа об отношении Трампа к Украине

Президент США Дональд Трамп не хотел встречаться с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, считая Украину коррумпированной страной. Об этом заявил во время показаний в Конгрессе бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает Европейская правда со ссылкой на BuzzFeed News.

Издание опубликовало ремарки Волкера для дачи показаний в Конгрессе в рамках процедуры импичмента Трампа. Заседание было закрытым и полная стенограмма не публиковалось.

Волкер сказала комитету Конгресса, что он встретился с Трампом в мае и предложил президенту США пригласить Зеленского в Белый дом, утверждая, что тот может помочь преодолеть коррупцию в Украине. Но, по словам Волкера, Трамп в то время был "очень скептически" настроен к Зеленскому.

"Он сказал, что Украина - коррумпированная страна, полная "ужасных людей". Он сказал, что "они пытались меня сбросить". Во время этого разговора он ссылался на разговоры с мэром Джулиани", - сказал Волкер.

"Мне было понятно, что, несмотря на позитивные новости и рекомендации, которые обнародовала эта официальная делегация о новом президенте, президент Трамп глубоко укоренился негативным взглядом на Украину, который имел корни в прошлом. Он, очевидно, получал другую информацию из других источников, включая мэра Джулиани, которая была более негативной, что заставило его сохранить этот негативный взгляд", - добавил он.

Накануне сообщалось, что Волкер дает показания в Конгрессе США. Слушания проходят за закрытыми дверями на совместном заседании трех комитетов Палаты представителей.

Отставка Волкера состоялась на следующий день после обнародования жалобы американского разведчика, в которой говорится о том, что Белый дом пытался скрыть телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

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Теги: Украина-США, Трамп, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Rangol    04.10.2019, 23:29
Оценка:  -1
Rangol
Это не только так считает США, это так и есть, "украинцы" самый гадкий и продажный народ и так будет пока они не покаются и не расплатятся за преступления против человечности, пока не повесят своих свидомитов и не выплатят репарации цивилизованному миру.. Пока не повысят за яйца Порошенка с Ющенко и
Антибес    04.10.2019, 23:26
Оценка:  -2
Антибес
Как относится Трамп к Украине?Он имеет её в виду.))))))))))
Boxerogos+    04.10.2019, 23:53
Оценка:  -1
Boxerogos+
Да все имеют тебя в рот, пядарас пукиносос !)))
Антибес    04.10.2019, 23:57
Оценка:  0
Антибес
Потрохосос,ты снова поимел в рот свою маму,по-пьяни спутав её со своим папой?)))))))))))
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