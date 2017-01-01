Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Нидерландах решили отказаться от использования названия Голландия

Комментариев: 0
Правительство прекратит позиционировать страну за рубежом как Голландия и начнет вместо этого использовать Нидерланды.
Власти Нидерландов не хотят использовать для названия страны слово Голландия
Власти Нидерландов не хотят использовать для названия страны слово Голландия
 
Правительство Нидерландов приняло решение прекратить использование названия Голландия. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщила газета The Guardian.
 
Отмечается, что вместо названия Голландия будет использоваться только официальное название для обновления глобального имиджа страны.
 
Национальный ребрендинг, который поддержали лидеры бизнеса, совет по туризму и центральное правительство, будет опубликован в конце 2019 года.
 
Власти страны хотят сместить международный акцент с определенных аспектов национальной жизни, с которыми эта страна обычно ассоциируется, таких, как культура отдыха с наркотиками и район красных фонарей Амстердама.
 
Также они постараются более равномерно распределить туристов по территории государства, чтобы они стремились не только в Амстердам, но посещали и другие города.
 
В рамках новой стратегии Нидерланды намерены представлять себя остальному миру в качестве "разработчиков передовых технологий для решения глобальных проблем".
 
В частности, активно использовать название Нидерланды планируется в 2020 году в ходе Олимпийских игр в Токио и на конкурсе Евровидение-2020 в Роттердаме.
 
Национальная футбольная команда, которую за границей часто называют Голландией, теперь будет называться исключительно Нидерландами.
Название Голландия закрепилось за Нидерландами по названию двух исторически наиболее развитых провинций страны - Северная и Южная Голландия. 
 
В целом же по отношению к стране правильным является употребление названия Нидерланды, которые состоят из 12 провинций, а также нескольких островов Карибского бассейна.

В Амстердаме хотят реформировать квартал Красных фонарей

Ранее сообщалось, что столица Нидерландов - Амстердам - входит в тройку городов мира, жители которых наиболее страдают от наплыва туристов.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Голландия, Нидерланды, название
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь