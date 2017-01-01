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Трамп готов ослабить санкции против КНДР - СМИ

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Американский лидер не обращает внимание на ракетные испытания Северной Кореи и готовит дипломатическое предложение Ким Чен Ыну.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп готов предложить Северной Корее в обмен на демонтаж ядерного реактора в Йонбене приостановку действия санкций ООН на поставки текстиля и угля на три года. Об этом 4 октября сообщило издание Time со ссылкой на источники в Белом доме.
 
Отмечается, что 1 октября на совещании в Белом доме Трамп не проявил заинтересованности, когда советники рассказывали ему об усилиях Пхеньяна по разработке ракет, которые могут быть запущены с подводной лодки.
 
Несмотря на озабоченность советников действиями КНДР, американский лидер решил продолжать переговоры.
 
Чиновники подготовили президенту список предложений, которые он мог бы выдвинуть на переговорах с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в обмен на отказ от ядерной программы. 
 
Как сообщили источники издания, президент США готов предложить лидеру КНДР приостановить действие санкций ООН на экспорт текстиля и угля, если власти республики согласятся демонтировать основной ядерный объект в Йонбене и остановить производство высокообогащенного урана.
 
При этом в случае если ООН откажется приостановить действие указанных мер, власти США могут временно приостановить соблюдение этих ограничений.
 
Ранее сообщалось, что делегации США и Северной Кореи 5 октября проведут рабочие переговоры по денуклеризации.
 
Накануне японские и южнокорейские военные сообщили о новых запусках снарядов в КНДР. В Токио уверены, что Пхеньян совершил пуски двух баллистических ракет.
 
В Северной Корее подтвердили, что успешно запустили баллистическую ракету нового типа с подводной лодки.

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Теги: Северная Корея, ООН, ядерное оружие, Трамп, санкции, КНДР, Дональд Трамп, ядерное испытание
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Источник: korrespondent.net

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