Демократы запросили в Белом доме все документы по разговору Трамп-Зеленский

Также вице-президента Майка Пенса обязали передать в Конгресс документы, касающиеся его встречи с Зеленским и разговора между президентами Украины и США.

Белый дом должен передать в Конгресс все документы по разговору Трампа и Зеленского

Демократы Палаты представителей Конгресса запросили администрацию Белого дома предоставить документы в рамках расследования дела об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщило агентство Reuters

Соответствующее обращение было составлено председателями комитетов по иностранным делам Элиотом Энгелом, по разведке Адамом Шиффом, по надзору и правительственной реформе Элайджей Каммингсом.

"Мы очень разочарованы, что президент Трамп поставил нас и всю страну в такое положение. Его действия не оставляют нам иного выбора, кроме как отправить запрос", - отмечают законодатели.

Они дали время до 18 октября, чтобы Белый дом представил информацию, включая данные о том, кто, кроме Трампа, разговаривал по телефону с Зеленским.

По информации источника агентства, юристы американской администрации считают, что Трамп может игнорировать требования законодателей до тех пор, пока Палата представителей не проголосует за официальное начало процедуры импичмента

Ранее комитеты комитеты Палаты представителей потребовали от вице-президента США Майка Пенса до 15 октября передать документы, касающиеся его встречи с Зеленским и разговора между Зеленским и Трампом.

Конгрессменов интересуют все записи, стенограммы, заметки, которые касаются телефонных разговоров с украинским руководством, а также имена всех людей, которые при них присутствовали, или имели отношение к их расшифровке.

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