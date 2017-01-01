Турция просит ЕС помочь с сирийскими беженцами

Анкара ожидает, что в буферную зону на севере Сирии смогут переселиться два миллиона беженцев. Для создания инфраструктуры необходима помощь Брюсселя.

Вице-президент Турции Фуат Октай призвал Европейский Союз помочь в переселении сирийских беженцев в так называемую зону безопасности на севере Сирии.

"Мы ожидаем, что в этот мирный ареал смогут добровольно переселиться почти два миллиона сирийцев. Нам необходимо построить необходимую инфраструктуру - временное и постоянное жилье, больницы и школы", - заявил он в пятницу, 4 октября, принимая в Анкаре министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера и еврокомиссара по вопросам миграции Димитриса Аврамопулоса.

По словам Октая, планирование проектов по переселению беженцев уже завершено.

"Однако чтобы их осуществить, нам необходима поддержка всех действующих в регионе игроков, в особенности ЕС", - отметил он.

Представитель МВД Германии Стив Альтер отметил, что встреча Зеехофера с Октаем длилась почти 90 минут.

Немецкий министр находится с двухдневным визитом в Анкаре, одной из главных тем являлся спорный проект переселения сирийских беженцев в буферную зону на севере Сирии, где по-прежнему идут боевые действия.

Во время переговоров с главой МВД Турции Сулейманом Сойлу и главой МИД Мевлютом Чавушоглу Зеехофер заявил о позиции Берлина, не поддерживающего данный проект.

"Я отчетливо заявил, что есть много правительств, включая наше, которые считают его проблематичным", - отметил он.

Американский президент Дональд Трамп предложил создать зону безопасности, чтобы удержать Анкару от столкновений с альянсом. Планируется, что буферную зону смогут также использовать сирийские беженцы для возвращения домой из Турции.

В настоящий момент в Турции находятся более 3,5 миллиона беженцев из Сирии - больше, чем в любой другой стране.

Сирийское правительство категорически отвергает идею создания буферной зоны и называет ее нарушением суверенитета страны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet