Протесты в Ираке: число погибших увеличилось до 65

Не менее четырех человек стали жертвами неизвестных снайперов, открывших огонь во время акций в Багдаде.

Число погибших в результате протестов в Ираке увеличилось до 65 человек. Об этом 4 октября сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в силах безопасности и среди медиков.

Ранее директор Иракской обсерватории по правам человека Мустафа Саадун сообщил, что число погибших в ходе демонстраций в Ираке достигло 50 человек, ранены 1936 человек.

Отмечается, что не менее четырех человек стали жертвами неизвестных снайперов, открывших огонь во время акций протеста в Багдаде. Двое из них - сотрудники иракских служб безопасности, а еще двое - мирные жители.

Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией.

Власти Ирака полностью отключали со среды по пятницу доступ к интернету в Багдаде и ряде других районов в центре и на юге страны.

Введен комендантский час в Багдаде, а также провинции Наджаф, Майсан, Зи-Кар, Бабил, Васит.

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