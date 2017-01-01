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Протесты в Ираке: число погибших увеличилось до 65

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Не менее четырех человек стали жертвами неизвестных снайперов, открывших огонь во время акций в Багдаде.
Ирак охватили протесты
Ирак охватили протесты
 
Число погибших в результате протестов в Ираке увеличилось до 65 человек. Об этом 4 октября сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в силах безопасности и среди медиков.
 
Ранее директор Иракской обсерватории по правам человека Мустафа Саадун сообщил, что число погибших в ходе демонстраций в Ираке достигло 50 человек, ранены 1936 человек.
 
Отмечается, что не менее четырех человек стали жертвами неизвестных снайперов, открывших огонь во время акций протеста в Багдаде. Двое из них - сотрудники иракских служб безопасности, а еще двое - мирные жители.
 
Напомним, протесты в Багдаде начались во вторник, 1 октября. К среде они охватили не только столицу, но и несколько провинций.
 
Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией.
 
Власти Ирака полностью отключали со среды по пятницу доступ к интернету в Багдаде и ряде других районов в центре и на юге страны.
 
Введен комендантский час в Багдаде, а также провинции Наджаф, Майсан, Зи-Кар, Бабил, Васит. 

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Теги: Ирак, протесты, демонстрации, погибли, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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