Принц Гарри подал иск к против двух газет

Внук Елизаветы ІІ обвиняет сотрудников изданий в незаконном получении доступа к сообщениям голосовой почты.

Британский принц Гарри подал в суд на владельцев таблоидов Тhe Sun и Daily Mirror и обвинил их во взломе его телефона и перехвате голосовых сообщений. Об этом 4 октября сообщила газета The Guardian

Отмечается, что внук Елизаветы ІІ обвинил сотрудников газет в незаконном получении доступа к сообщениям голосовой почты. Пресс-служба Букингемского дворца подтвердила подачу иска, не уточнив, идет ли речь о взломе голосовой почты самого принца, его жены Меган Маркл или ближайшего окружения супругов.

Оба иска были поданы в суд еще 27 сентября.

The Guardian называет действия принца "тотальной войной" с британской прессой и считает, что супружеская пара решила жестко изменить позиции и начать отстаивать неприкосновенность частной жизни.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл будет судиться с Daily Mail за публикацию фрагментов ее письма отцу, с которым она в ссоре. Комментируя это разбирательство, Гарри обвинил журналистов в травле.

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