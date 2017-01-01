Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Принц Гарри подал иск к против двух газет

Комментариев: 0
Внук Елизаветы ІІ обвиняет сотрудников изданий в незаконном получении доступа к сообщениям голосовой почты.
Принц Гарри с супругой Меган Маркл
Принц Гарри с супругой Меган Маркл
 
Британский принц Гарри подал в суд на владельцев таблоидов Тhe Sun и Daily Mirror и обвинил их во взломе его телефона и перехвате голосовых сообщений. Об этом 4 октября сообщила газета The Guardian.
 
Отмечается, что внук Елизаветы ІІ обвинил сотрудников газет в незаконном получении доступа к сообщениям голосовой почты. Пресс-служба Букингемского дворца подтвердила подачу иска, не уточнив, идет ли речь о взломе голосовой почты самого принца, его жены Меган Маркл или ближайшего окружения супругов.
 
Оба иска были поданы в суд еще 27 сентября.
 
The Guardian называет действия принца "тотальной войной" с британской прессой и считает, что супружеская пара решила жестко изменить позиции и начать отстаивать неприкосновенность частной жизни.
 
Ранее сообщалось, что Меган Маркл будет судиться с Daily Mail за публикацию фрагментов ее письма отцу, с которым она в ссоре. Комментируя это разбирательство, Гарри обвинил журналистов в травле.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: СМИ, королевская семья Британии, принц Гарри, иск, газета
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь