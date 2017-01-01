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Израиль заявил о запуске двух ракет из сектора Газа

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Ситуация на границе с Газой обострилась. В сторону Израиля были запущены две ракеты, которые не достигли цели.
Израильская система ПВО Железный купол
Израильская система ПВО Железный купол
 
Армия обороны Израиля зафиксировала запуск двух ракет со стороны сектора Газа, которые не достигли территории Израиля. Об этом армейская пресс-служба сообщила в Twitter 5 октября.
 
Отмечается, что система оповещения сработала на юге страны, в кибуце Киссуфим.
 
По данным СМИ, ситуация на границе Израиля с сектором Газа обострилась 4 октября.
 
В ходе проходивших у границы стычек между израильскими военными и участниками демонстрации Марш возвращения были ранены 54 палестинца, один человек погиб.
 
Напомним, с марта 2018 года в секторе Газа продолжаются протестные акции - так называемый Великий марш возвращения. Они регулярно перерастают в столкновения с израильскими военными.
 
В мае прошлого года ситуация обострились после решения США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

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Теги: Израиль, сектор Газа, ракеты, арабо-израильский конфликт
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Источник: korrespondent.net

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