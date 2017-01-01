Израиль заявил о запуске двух ракет из сектора Газа

Ситуация на границе с Газой обострилась. В сторону Израиля были запущены две ракеты, которые не достигли цели.

Армия обороны Израиля зафиксировала запуск двух ракет со стороны сектора Газа, которые не достигли территории Израиля. Об этом армейская пресс-служба сообщила в Twitter 5 октября.

Отмечается, что система оповещения сработала на юге страны, в кибуце Киссуфим.

По данным СМИ, ситуация на границе Израиля с сектором Газа обострилась 4 октября.

В ходе проходивших у границы стычек между израильскими военными и участниками демонстрации Марш возвращения были ранены 54 палестинца, один человек погиб.

Напомним, с марта 2018 года в секторе Газа продолжаются протестные акции - так называемый Великий марш возвращения. Они регулярно перерастают в столкновения с израильскими военными.

В мае прошлого года ситуация обострились после решения США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet