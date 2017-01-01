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США ограничат въезд иммигрантам без медстраховки

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Американский лидер намерен защитить средства системы здравоохранения страны от "бремени иммигрантов".
Паспортный контроль в США
Паспортный контроль в США
cbp.gov
 
Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, которое накладывает ограничения на въезд в США иммигрантов, не имеющих медицинской страховки или средств на покрытие медицинских расходов. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома 4 октября.
 
Так, при въезде в страну у иммигранта должна быть медицинская страховка, действительная в течение 30 дней, или достаточно средств, чтобы оплатить возможные медицинские расходы.
 
В противном случае въезд в страну должен быть приостановлен и ограничен.
 
Отмечается, что это правило не распространяется на тех иностранцев, у которых уже есть действующая иммигрантская виза, выпущенная до вступления в силу этого распоряжения, а также тех, кто владеет рядом других виз.
 
Кроме того, новые правила не коснутся держателей каких-либо других виз, кроме иммигрантских. В частности, они не затронут постоянных жителей США, людей, претендующих на убежище, статус беженца и других.
 
 
Данное распоряжение вступает в силу в 3 ноября 2019 года.
 
Напомним, в августе Белый дом ужесточил правила выдачи виз на временное или постоянное проживание в США иностранным гражданам, которые могут стать "обузой для общества". 

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Теги: США, иностранцы, виза, иммигрант, страховка
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Источник: korrespondent.net

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