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США испытали новую ракету в Тихом океане

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Ракета разработана с применением технологии обеспечения малозаметности и может менять курс в полете.
Запуск противокорабельной крылатой ракеты NSM
Запуск противокорабельной крылатой ракеты NSM
U.S. Navy

Военно-морские силы Соединенных Штатов провели испытания новой противокорабельной крылатой ракеты NSM (Naval Strike Missile) недалеко от острова Гуам в Тихом океане. Об этом накануне сообщил телеканал CNN.

Утверждается, что маневры состоялись во вторник, 1 октября, во время празднования 70-й годовщины создания Китайской народной неспублики.

Ракета была запущена с корабля в прибрежной зоне, а в качестве цели использовался старый американский фрегат USS Ford, который был отбуксирован в Тихий океан для проведения учений SINKEX.

Отмечается, что дальность NSM составляет более 180 км, что на 30% дальше, чем дальность ракет Гарпун, которые ВМС США сейчас используют для уничтожения кораблей.

Новое вооружение разработано с применением технологии обеспечения малозаметности и может менять курс в полете.

Cмотрите фотогалерею: США испытали новую ракету в Тихом океане

Напомним, на этой неделе США провели очередной успешный тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III (Минитмен-3). Невооруженная головная часть ракеты пролетела 6,76 тыс. километров и поразила заданную цель на полигоне в районе атолла Кваджалейн в центральной части Тихого океана.

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Теги: США, ракета, видео, ракета-носитель, фото, Тихий океан, запуск ракеты, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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