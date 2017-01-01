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В Румынии столкнулись автофургон и микроавтобус: 10 жертв

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Трагедия произошла из-за того, что водитель автофургона выехал на встречную полосу движения.
Пассажиры микроавтобуса ехали на работу
Пассажиры микроавтобуса ехали на работу
Mediafax

На юго-востоке Румынии десять человек погибли и семь получили ранения в ДТП, произошедшем на автотрассе DN2A в районе села Сфынту Георге в уезде Яломица. Об этом сообщает Mediafax  в субботу, 5 октября.

Отмечается, что столкнулись автофургон и микроавтобус, в котором находились 17 человек. В аварии погибли девять пассажиров микроавтобуса и водитель автофургона, который вез людей на работу. Пострадавшие были доставлены в больницы Бухареста и Слобозии. Состояние четверых из них очень тяжелое

По данным правоохранителей, трагедия произошла из-за того, что автофургон выехал на встречную полосу движения.

Cмотрите фотогалерею: В Румынии столкнулись автофургон и микроавтобус: 10 жертв

Накануне возле Львова на автодороге Львов-Шегини столкнулись грузовик и маршрутный автобус. Тогда пострадали 10 человек.

А в Тернопольской области водитель BMW смертельно травмировал двух 23-летних пешеходов. Через два часа после аварии в крови водителя обнаружили 1,6 промилле алкоголя.

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Теги: ДТП, видео, фото, Румыния, авария, жертвы, погибли, погибшие, микроавтобус
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Источник: korrespondent.net

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