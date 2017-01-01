Италия усложнила получение убежища для украинцев

Принятие списка "безопасных стран" является первым шагом, после которого должно вырасти количество депортаций.

Правительство Италии включило Украину в список "безопасных стран", мигрантам из которых будет труднее получить право на убежище. Этот список представил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции в пятницу, 4 октября.

Отмечается, что мигрантов из этих стран будут считать не имеющими права на защиту, и депортируют, если они не смогут предоставить доказательства того, что их жизнь действительно находятся под угрозой.

В этом списке 13 стран: Украина, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сенегал, Кабо-Верде, Гана, Косово, Алжир, Марокко и Тунис.

По словам Ди Майо, треть всех мигрантов, которые просят убежища в Италии, родом именно из этих государств.

Как ожидается, рассмотрение заявлений об убежище, поданных соискателями из этих стран, ускорится "примерно от двух лет до четырех месяцев". По словам Ди Майо, принятие этого списка является "первым шагом", после которого должно вырасти количество депортаций тех, кто получил отказ в убежище.

Ранее в Чехии изменили правила выдачи рабочих карт украинцам. Теперь они смогут сменить работодателя лишь по истечению шести месяцев после получения первой рабочей карты.

Также в Польше заявили, что не успевают легализировать трудовых мигрантов из-за их большого наплыва.

Источник: Украинская служба Deutsche Welle

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