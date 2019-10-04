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В деле о разговоре Трампа с Зеленским есть еще один свидетель – СМИ

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У второго свидетеля якобы есть показания, основанные на разговорах с целым рядом чиновников Белого дома.
Сотрудники разведки США много знают о Дональде Трампе
Сотрудники разведки США много знают о Дональде Трампе

Еще один сотрудник американской разведки может дать показания по делу о возможной попытке давления президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом накануне сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, второй разведчик обладает более конкретной информацией о событиях, связанных с Трампом и Украиной. Кроме того, с ним уже беседовал генеральный инспектор разведывательного общества США Майкл Аткинсон, чтобы подтвердить показания первого осведомителя. У второго свидетеля якобы есть показания, основанные на разговорах с целым рядом чиновников Белого дома.

Напомним, телефонный разговор Трампа с Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента президента США.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

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Теги: спецслужбы, Трамп, Дональд Трамп, разведка, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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