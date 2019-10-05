В Ираке число погибших в результате протестов выросло до сотни

Власти объявили об отмене комендантского часа, введенного в Багдаде, а также городах Эн-Насирия, Эль-Хилла и Эль-Амара.

Число жертв за четыре дня протестов в Ираке возросло до 100. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на данные Верховного комиссара ООН по правам человека в субботу, 5 октября.

Отмечается, что среди погибших минимум шесть полицейских. Число пострадавших приблизилось к 4 тысячам. Только в больницах Багдада находятся 1600 человек.

Накануне в пятницу власти объявили об отмене комендантского часа, введенного в ночь на четверг в Багдаде, а также городах Эн-Насирия, Эль-Хилла и Эль-Амара. Движение транспорта на улицах Багдада восстановлено. Как заявило командование совместными операциями ВС республики, обстановка в сфере безопасности в Ираке находится под полным контролем.

Ранее сообщалось о 65 погибших и почти 2 тысячах раненых во время протестов в Ираке.

Напомним, 1 октября начались протесты в Багдаде. К среде они охватили не только столицу, но и несколько провинций. Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией.

Власти Ирака полностью отключали со среды по пятницу доступ к интернету в Багдаде и ряде других районов в центре и на юге страны.

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